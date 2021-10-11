У Харкові депутат від ОПЗЖ купив собі лева і катає його на джипі

Джавід Саїд з левом Красунчик / Instagram

У Харкові депутат міської ради від Партії "Опозиційна платформа - За життя" Джавід Саїд купив африканського лева на прізвисько красень і регулярно їздить з ним по місту в автомобілі. Про це стало відомо з Instagram-сторінки свого депутата.

В одному з роликів тварина в машині облизує голову нардепа, а на іншому − визирає з вікна нової Toyota Land Cruiser. Судячи з відео, тварина вже звикла до таких поїздок і регулярно втекти не норовить

До слова, Джавід Саїд офіційно вніс лева в декларацію за 2020 рік. Там зазначено, що в травні 2017 року він купив "чіповану тварину".

Варто відзначити, що на сторінці нардепа в соцмережі Instagram дуже багато знімків і відероликів з левом на прізвисько "красень".

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Нагадаємо, раніше в одному з супермаркетів Харківської мережі зростання адміністрація вирішила розважати клієнтів за допомогою тварин з контактного зоопарку.

По супермаркету водили на ланцюгу левеня (і окремо Мавпу) і пропонували сфотографуватися.