У Харкові дорожники вирішили купити кросовер за 1 млн грн із захистом від розбитого асфальту / skoda-auto.ua

Державне підприємство "Дороги Харківщини" 14 червня в системі "Прозорро" оголосило закупівлю автомобіля Skoda Karoq або еквівалента.

Як повідомляє Depo.Харків, очікувана вартість автомобіля становить 906 тис. грн. Аукціон заплановано на 2 липня. Переможець повинен поставити автомобіль до червня 2022 року.

У документах зазначено, що машина має бути не менш як 2021 року випуску, кольору сірий металік. Машина повинна бути обладнана так званим пакетом "Погані дороги".

Довідка. Державне підприємство "Дороги Харківщини" виступає замовником робіт та балансоутримувачем доріг місцевого значення. Метою діяльності підприємства є забезпечення розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Харківській області, а також удосконалення дорожнього господарства Харківської області, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів.

Пакет "Погані дороги" - це щось на кшталт заводського тюнінгу автомобіля під умови експлуатації, які відрізняються від тих, під які він проєктувався. У пакеті "Погані дороги" частіше збільшений на 20-30 мм дорожній просвіт і, як правило, посилені основні елементи підвіски.

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