У Харкові "експерт з історії" назвала українців "бидлом" через марш у День вишиванки

Жінка повторила одну з мантр російської пропаганди. Мовляв, гасло "Слава Україні!" є "нацистським". При цьому вона каже, що почерпнула знання з книг.
20 травня Україна відзначала День вишиванки. У Харкові з нагоди свята пройшов марш, який не обійшовся без скандальної історії. У Мережу потрапило відео, на якому дівчина, яка вважає себе "експертом в історії України", назвала учасників заходу "бидлом", а гасло "Слава Україні! - Героям слава!" - "нацистським".
Дівчину попросили висловити свої враження про марш. Ось що вона сказала:
"Це огидно. Я дуже добре знаю історію цієї країни і я знаю, що слоган "Слава Україні! - Героям слава!"- це нацистський слоган".
Українців, які у вишиванках і з прапорами вийшли на парад, вона також жорстко розкритикувала. Мовляв, потрібно "йти працювати і розвиватися, читати книги, а не займатися х**нею".
Крім того, вона погодилася з твердженням інтерв'юера, що це "парад бидло".
"Це дійсно неосвічені люди, яким немає, що робити", - резюмувала жінка.
Слава Україні! Героям слава!
Спочатку привітання з відповіддю використовувалося українськими націоналістами. Тепер же в масовій свідомості міцно асоціюється з Революцією Гідності та Помаранчевою революцією.
З 2018 року є офіційним привітанням в українській армії та поліції.
Перша частина привітання "Слава Україні" активно використовувалася за часів Української Народної Республіки. Варіант "Слава Україні!" з відповіддю "Героям слава!" був прийнятий в якості організаційного пароля-привітання серед членів ОУН і УПА на початку Другої світової війни.
Продовження фрази, що звучить як: "Слава нації! Смерть ворогам!" і "Україна понад усе!" використовувала українська націоналістична самооборона (УНСО) - силовий підрозділ партії УНА.
Раніше радянська, а тепер і російська пропаганда зображує борців за незалежність України і все, що пов'язано з ОУН або УПА, як пособництво нацизму.
Скандал через вишиванку президента Зеленського і першої леді:
- 20 травня Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в Instagram фото з дружиною Оленою в національному одязі та привітав українців з Днем вишиванки.
- У відповідь деякі користувачі Мережі розкритикували вишиванки, зазначивши, що це нібито "російська косоворотка".
- Пізніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що гнівна реакція українців є невмотивованою. За його словами, одяг розробив дизайнер Артем Климчук і вишиванки були створені на основі українських традицій крою.
- Це не перший скандал з вишиванками президента та його дружини. Минулого року святкові фото Володимира і Олена Зеленських також стали приводом для скандалу в соцмережах.
- Тоді президентське подружжя опублікувало знімок в національних костюмах, створених українським брендом ETNODIM. Коли сама компанія похвалилася цим фактом, то у відповідь отримала хвилю негативу від інтернет-користувачів.