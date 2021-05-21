У Харкові "експерт з історії" назвала українців "бидлом" через марш у День вишиванки

Новий скандал вибухнув у Харкові на марші вишиванок / скріншот

20 травня Україна відзначала День вишиванки. У Харкові з нагоди свята пройшов марш, який не обійшовся без скандальної історії. У Мережу потрапило відео, на якому дівчина, яка вважає себе "експертом в історії України", назвала учасників заходу "бидлом", а гасло "Слава Україні! - Героям слава!" - "нацистським".

Дівчину попросили висловити свої враження про марш. Ось що вона сказала:

"Це огидно. Я дуже добре знаю історію цієї країни і я знаю, що слоган "Слава Україні! - Героям слава!"- це нацистський слоган".

Українців, які у вишиванках і з прапорами вийшли на парад, вона також жорстко розкритикувала. Мовляв, потрібно "йти працювати і розвиватися, читати книги, а не займатися х**нею".

Крім того, вона погодилася з твердженням інтерв'юера, що це "парад бидло".

"Це дійсно неосвічені люди, яким немає, що робити", - резюмувала жінка.

Слава Україні! Героям слава! Спочатку привітання з відповіддю використовувалося українськими націоналістами. Тепер же в масовій свідомості міцно асоціюється з Революцією Гідності та Помаранчевою революцією. З 2018 року є офіційним привітанням в українській армії та поліції. Перша частина привітання "Слава Україні" активно використовувалася за часів Української Народної Республіки. Варіант "Слава Україні!" з відповіддю "Героям слава!" був прийнятий в якості організаційного пароля-привітання серед членів ОУН і УПА на початку Другої світової війни. Продовження фрази, що звучить як: "Слава нації! Смерть ворогам!" і "Україна понад усе!" використовувала українська націоналістична самооборона (УНСО) - силовий підрозділ партії УНА. Раніше радянська, а тепер і російська пропаганда зображує борців за незалежність України і все, що пов'язано з ОУН або УПА, як пособництво нацизму.

Скандал через вишиванку президента Зеленського і першої леді: