У Харкові голий псих побився з копами на даху: один з поліцейських злетів з 3-метрової висоти

Чоловік відбивався металевою палицею / скріншот

В Харкові практично голий чоловік, що страждає психічними розладами, виліз на дах будинку і влаштував там бійку з правоохоронцями. Порушник громадського порядку так намагався позбутися копів, що бив їх тим, що було під руками. В результаті бійки з даху полетів один з поліцейських.

Як повідомили в пресслужбі главку поліції по регіону, інцидент стався в суботу, 31 липня, близько 15:30. Копи отримали виклик від очевидців, яким на очі попався чоловік, що сидить на даху. Все б було по-іншому, якби "любитель висот" поводився пристойно. Однак він вирував.

На виклик виїхали троє поліцейських, коли вони спробували зняти сміливця з даху, той взявся за палицю і почав їх бити. В результаті один з представників ГРПП зірвався вниз.

Згодом чоловік все-таки був затриманий. Його та постраждалого правоохоронця госпіталізували до лікарні.

Крім цього, з'ясувалося, що порушником громадського порядку виявився 39-річний харків'янин, який страждає психічними розладами.

"Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше в центрі Житомира чоловік з ножем у неадекватному стані кидався на людей. Жінці пропоров сумку, а чоловікові - куртку. Ще до приїзду поліції двоє перехожих вибили ніж у нападника і тримали його.