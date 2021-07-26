У Харкові з-під землі вирвався Вогняний стовп

Люди вважають, що це сигнал з пекла / скріншот

У найбільшому житловому масиві Харкова раптово спалахнула пожежа. Вогняний стовп вирвався з-під землі.

Відео НП з'явилося в Telegram-каналі Труха.

Відзначається, що інцидент стався в понеділок, 26 липня, на перехресті вулиць Гвардійців Широнінців і Героїв праці, на Салтівці.

Прямо з-під землі спалахнув стовп вогню з густим димом.

Місцеві ЗМІ припускають, що причина пожежі може ховатися в замиканні силового кабелю.

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Вогонь ліквідували спецслужби.

Тим часом, в "Харківобленерго" ситуацію вже прокоментували і сказали, що дана "кабельна лінія не належить підприємству і не знаходиться на його балансі".

Нагадаємо, в Україні, незважаючи на негоду у вигляді дощу, масово горять засіяні поля, на яких якраз прийшов час збору врожаю. Вдень 25 липня на Чернігівщині повністю згоріло пшеничне поле площею 55 га.

На Миколаєві також сталася пожежа на полях з пшеничними посівами. Інцидент трапився на сільськогосподарському полі на території Баштанської міської територіальної громади. Там вигоріло майже п'ять гектарів пшениці на корені.

Також у селі Слобідка-Рахнівська Кам'янець-Подільського району Хмельницької області 23 липня внаслідок падіння високовольтної лінії спалахнуло поле пшениці.