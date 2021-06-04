У Харкові мати нещадно побила маленького сина "заради виховання"

У Харкові мати побила свого маленького сина

У Харкові жінка била кулаками свого півторарічного сина в одному з парків на очах у шокованих перехожих, після чого пояснила свої дії "виховною роботою". Інцидент зняли на відео свідки, кадри розмістили в Мережі, і ролик потрапив на очі поліцейським, які оперативно розшукали брутальну матір, передали в прес-службі поліції Харківської області.

Правоохоронці встановили місце проживання 31-річної жінки, і виїхали до неї для бесіди, а також для складання протоколів.

З харків'янкою спілкувалися інспектори сектору протидії домашньому насильству разом з інспектором сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №1 ГУНП у Харківській області та завідувачем сектору з питань попередження та дотримання законодавства щодо дітей служби у справах дітей по Київському району.

Жінка, коментуючи подію, пояснила, що"била дитину у виховних цілях".

Поліцейські склали на неї протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового забороненого припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) та за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

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Адміністративні матеріали розгляне суд. За знущання над дитиною їй загрожує штраф або громадські роботи.

Перед цим в мережі було розміщено відео від спільноти "Kharkiv_1654", як жінка на вулиці після знущань над дитиною нібито за відмову погладити собаку посадила малюка в дитячу коляску і попрямувала геть.

Коли свідок події стала розпитувати, чому вона била синочка, і пригрозила викликати правоохоронців, жінка відповіла, що не дозволяє синові "пити чужого".

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