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У Харкові чоловік жбурнув гранату в компанію хлопців: деталі про постраждалих

9 червня 2021, 09:47

Українська буденність - простий побутовий конфлікт закінчився тим, що чоловік дістав бойову гранату, смикнув чеку і кинув зброю у своїх опонентів.

Граната
У Харкові чоловік жбурнув гранату в компанію хлопців / УНІАН

У Харкові прогримів вибух - вибухнула граната на проспекті імені Юрія Гагаріна. Відео інциденту було опубліковано в мережі на Telegram-каналі Труха.

У ролику видно, що між компанією хлопців і чоловіком стався конфлікт. Один з молодих людей кілька разів вдарив чоловіка, після чого той кинув на землю гранату.

Молоді люди почали тікати ще до вибуху. Під час перепалки поруч з ними перебувала дитина.

За попередніми даними, в результаті інциденту були поранені три людини.

У пресслужбі поліції по Харкову підтвердили інформацію про вибух і поранення трьох людей. Також повідомляється, що зловмисника затримали.

Крім того, місцеві ЗМІ повідомляли, що дитина, яка знаходиться поруч з епіцентром вибуху, встигла в переляку втекти.

Як пізніше зазначили в Нацполіції України, внаслідок вибуху на проспекті Гагаріна в Харкові пізно ввечері 8 червня в медичні установи з ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставили п'ятьох постраждалих, у тому числі двох підлітків 16 і 17 років.

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Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську, 11 травня, пізно ввечері невідомий зловмисник вистрілив у позашляховик BMW Х5 зі зброї, яка за принципом дії схожа на ручний протитанковий гранатомет.

Було розпочато провадження за двома статтями КК України - за частиною 2, статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та частина 1, стаття 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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