У Харкові на мільйонному хабарі погорів голова облради: САП вручила підозру

Товмасяну вручають підозру / НАБУ

Співробітники антикорупційних органів у середу, 4 серпня, вручили підозру у справі про вимагання хабаря в особливо великих розмірах голові Харківської облради Артуру Товмасяну.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, йдеться про незаконне вимагання 1050000 грн.

"4 серпня 2021 року прокурор САП за дорученням виконувача обов'язки Генерального прокурора спільно з детективами НАБУ повідомили голові Харківської обласної ради про підозру в отриманні неправомірної вигоди в 1050000 грн. Дії посадової особи кваліфіковані за ч.4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групи осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди)", - зазначено в повідомленні.

На даний момент вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідчі з'ясували, що на початку 2021 року Товмасян, бувши у змові зі своїм заступником, вимагав за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська облрада, хабар у сумі 1 050 000 грн. У підсумку вони отримали бажані гроші протягом півріччя чотирма траншами. Більше того, в цій оборудці посередником виступив адвокат.

Мільйонний хабар у Харківській облраді - що про це відомо:

Заступник голови Харківської облради Андрій Малиш був затриманий 22 липня при отриманні мільйонного хабаря. Він разом зі своїм спільником вимагав гроші у директора КП за збереження його посади.

Пізніше суд відправив його під арешт з можливістю внесення 4,75 млн гривень застави. Необхідну суму внесли за Малиша 29 липня і він вийшов на волю.