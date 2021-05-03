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У Харкові знайшли вбитими молодого чоловіка та дівчину

3 травня 2021, 15:24
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В обласному центрі на свято мати виявила мертвим свого сина та його співмешканку.

В обласному центрі у квартирі знайдені вбитими молоді співмешканці
У Харкові у квартирі знайдено вбитими молодих людей / УНІАН

У Харкові в неділю, 2 травня (відзначалося Воскресіння Христове – Великдень), в одній з квартир на вул. Дружби Народів знайшли вбитими співмешканців – молодого чоловіка та дівчину.

Тіла у квартирі знайшла мати чоловіка, яка прийшла у гості, повідомили у Головному управлінні Нацполіції на Харківщині.

У поліції додали, що на тілах були численні колото-різані рани.

Загиблому чоловікові було 29 років, а його співмешканці – 24.

У поліції розпочали провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу – Умисне вбивство.

Правоохоронці показали знімки, зроблені у квартирі, в якій знайшли вбитими співмешканців. На одному з фото на підлозі видно краплі, схожі на кров.

У Харкові у квартирі знайдені вбитими молоді співмешканці
В обласному центрі у квартирі знайдено вбитими молодих людей / hk.npu.gov.ua
У Харкові у квартирі знайшли вбитими молодих співмешканців
У Харкові у квартирі знайшли вбитими молодих людей / hk.npu.gov.ua

Нагадаємо, наприкінці лютого у Харкові на вул. Отакара Яроша вбили людину. ЗМІ писали, що пострілом у голову вбито ювеліра. Пізніше було затримано підозрюваного у скоєнні злочину.

Довідка. В Україні за умисне вбивство людини можуть засудити до позбавлення волі на термін до 15 років та навіть до довічного ув'язнення.

новини Харкова
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У Харкові знайшли вбитими молодого чоловіка та дівчину
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