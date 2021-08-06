У Харкові виявили шкідливий сир турецького виробника

У сирі виявлена небезпечна добавка-стабілізатор / news.uklon.com.ua

В Харківської області продають сир, який містить шкідливу добавку-стабілізатор. Даний продукт виробляли в Туреччині, а експортували з Польщі.

Як повідомляється на сайті Держпродспоживслужби в Харківській області, про це службу поінформували покупці.

"До місцевого управління Держпродспоживслужби в області надійшло інформаційне повідомлення щодо виявлення несанкціонованої речовини - добавки-стабілізатора в м'якому сирі з Туреччини, що експортувався з Польщі (виробник: BEL POLSKA) в Україну", - зазначено в повідомленні.

Представники Держпродспоживслужби закликають торгові мережі вилучити товар з прилавків.

Крім цього, оператори ринку, які беруть участь у товарообігу сиру марки BEL POLSKA, повинні звернутися до відділу продовольчої служби в Харківській області.

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Тим часом, самих покупців закликають не купувати даний продукт.

Нагадаємо, раніше у Харкові було виявлено небезпечне морозиво з етиленоксидом - небезпечною отрутою, яку використовують для стерилізації медичних інструментів. Отрута знайдена в морозиві Mars Wrigley Confectionery, виробником якого є Франція. В Україну воно завезене з Румунії. Його додали в добавку-стабілізатор.

Також раніше у київських супермаркетах з'явилося небезпечне морозиво з вмістом отруйної речовини. Це - продукт компанії Масгомех SRL, Campia-Turzii, в якому міститься заборонена речовина етиленоксид. Небезпечне морозиво з'явилося в супермаркетах Metro Cash & Carry.