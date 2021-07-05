У Харкові величезний клен упав на житловий будинок

У дерева згнило коріння, тому воно впало / скріншот

Минулої ночі в Харкові величезний клен впав на п'ятиповерховий будинок. Люди прокинулися від сильного гуркоту. Дерево розбило балкони та вікна в двох квартирах і ледь не порвало електропроводи. Обійшлося без постраждалих.

У момент падіння не було ані дощу, ані вітру. І клен на вигляд не був аварійним, передає ТСН.

Електрики знеструмили контактну мережу, а комунальники розпиляли клен. З'ясувалося, що у дерева — абсолютно гниле коріння.

Як повідомляв Главред, 13 червня в Полтаві піднявся сильний вітер і почалася злива. Під час негоди на вулиці Соборності впало дерево, ледь не вбивши компанію з п'яти осіб.

19 червня у Львові на 8-річну дитину під час прогулянки в парку впало дерево. У хлопчика перелом черепа в декількох місцях, струс мозку і перелом гомілки. Стан потерпілого оцінюється як важкий, він перебуває в реанімації.