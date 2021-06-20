У Харкові помічник народного депутата вистрілив людині в ногу

У Харкові на автостоянці сталася стрілянина / https://t.me/truexanews

У Харкові на стоянці 19 червня сталася стрілянина. Помічник народного депутата України Олександра Куницького Дмитро Ніконов вистрілив з травматичної зброї. Відомо, що чоловік, з яким сталася суперечка, отримав поранення в ногу. Ніконов каже, що він захищався.

Інцидент стався орієнтовно о 20:30 на Новоолександрівській вулиці, а саме на стоянці біля зарядної станції електромобілів фірми "Автоентерпрайз", частиною якої володіє Ніконов, сказано на сторінці Антикорупційного блоку учасників АТО у Facebook.

Помічник нардепа розповів, що попросив незнайомого водія відігнати авто. Дмитро Ніконов підтвердив, що стріляв.

"Попросив його перепаркувати машину від зарядки, а він мене вдарив в обличчя. Я відбіг від нього, стріляв в землю, він набіг пальцем на гумову кулю, тому що я зробив три постріли і говорив "Не підходь". Він все одно хотів атакувати. Не знаю, що він хотів робити, але він наближався до мене", – розповів Ніконов.

Тим часом травмований чоловік каже, що відмовився переставляти машину на прохання Ніконова.

"Він (Ніконов – ред.) обійшов машину, підійшов до моїх водійських дверей і почав на мене нападати. Я почав на нього наступати, він дістав пістолет, зарядив - отримав в голову. Боячись за своє життя, я вдарив, тому що думав, що він зараз застосує пістолет. Думаю, зараз впаде і може "протверезіє" чоловік. І він тоді почав стріляти. Перший раз він промахнувся, друга куля влучила в ногу", - розповів чоловік.

Дмитро Ніконов розповів, що зброя його. Він має журналістський дозвіл на його володіння. У громадській організації оприлюднили фото пістолета з дозволу на зброю.

Документи Ніконова / Скриншот з відео Антикорупційного блоку учасників АТО

У коментарі "Суспільному" поліція Харківщини повідомила, що провадження за фактом стрілянини ще не відкривали.

"Власник Автоентерпрайз попросив типа, що зайняв місце для зарядки електрокарів, відігнати машину. Той почав бикувати, штовхнув і дав в обличчя. Ніконов почав відходити і попередив, що стрілятиме. Метрів 10 відходив, дістав травмат і вистрілив кілька раз у землю. Типу зрикошетило в палець...", - сказано в повідомленні Telegram-каналу "Труха.Харків".

Відео стрілянини в Харкові на автостоянці:

Раніше в Херсонській області поліцейський створив аварійну ситуацію на дорозі, а потім нібито відкритий вогонь у бік двох учасників АТО. Справою займається Держбюро розслідувань (ДБР) в Мелітополі.