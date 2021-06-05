У Харкові пригрозили влаштувати бійню, як у Казані: хто і навіщо поширив погрози

Школяр зізнався, що заради хайпу пригрозив влаштувати бійню в Харкові / Скріншот

У Харкові школяр опублікував у сервісі ТікТок відео, в якому повідомив, що у суботу, 5 червня, в обласному центрі буде такий же інцидент, як у російському місті Казань.

Хлопець стверджував, що за допомогою відео з погрозами хотів стати популярнішим у сервісі – отримати нових підписників та свіжі лайки. Ролик, на якому зазнято каяття школяра, опублікував Telegram-канал Труха Харьков.

"Я хотів хайпанути у ТікТок та залив відос, де написав, що у Харкові 5 червня відбудеться такий же випадок, як у Казані...", – сказав він.

Школяр визнав, що вибрав неправильну тему для хайпу.

За словами хлопця, наступного дня його викликали до школи, І там вже були співробітники Служби безпеки України.

"...Вони мені пояснили, що мої дії кваліфікуються як загроза теракту, і за це загрожує термін від п'яти до десяти років. Я шкодую про те, що взагалі вирішив на цьому хайпитися, і перепрошую...", – додав школяр.

У Харкові школяр пригрозив влаштувати такий же інцидент, як у Казані – відео з каяттям

Нагадаємо, 5 червня у харківських школах заплановано свято – останній дзвоник, після якого розпочнуться літні канікули.

Нагадаємо, 11 травня у Казані зловмисник влаштував стрілянину в гімназії №175. ЗМІ писали, що прогримів вибух. У результаті стрілянини загинули дев'ять осіб, а десятки – постраждали.

Після бійні в Казані українські правоохоронці почали активно реагувати на повідомлення в Інтернеті, в яких йшлося про загрозу масового вбивства.

У середині травня в месенджері Telegram школяр пригрозив влаштувати бійню в київській школі №250. Правоохоронці знайшли автора погроз – ним виявився 15-річний школяр. Хлопець стверджував, що просто пожартував.