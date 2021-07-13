У Харкові померло немовля через дитячу суміш: мати здивувала вчинком

Немовля померло через суміш / pixabay

У лікарні Харкова в реанімація помер 3-місячний малюк з села Петропілля Лозівського району.

Як повідомляє Об'єктив, дитину доставили в медзаклад, але врятувати малюка медики не змогли.

Керівник служби у справах дітей Лозівської міськради Світлана Брежнєва розповіла, чим мати померлої дитини годувала немовля.

Як виявилося, причиною смерті малюка вважають дитячу суміш.

"Вона годувала немовля розведеним водою коров'ячим молоком. А після того, як у дитини почалася діарея — звернулася до лікарів", — розповіла Брежнєва.

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Цю інформацію передали правоохоронцям, які розслідують смерть немовляти.

Крім того, мати дитини на обліку у лікарів не перебувала і дитина була не зареєстрована. У сім'ї, де сталася трагедія, виховують ще двох дітей - 7 і 11 років. Сім'ю характеризує не як асоціальну, але малозабезпечену.

У зв'язку з інцидентом у Лозівській громаді ретельно перевірятимуть усіх вагітних жінок та породіль. Жителів громади теж просять бути уважними один до одного і повідомляти відповідні служби, якщо є сумніви в неналежному вихованні дітей.

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Як раніше повідомляли, в Івано-Франківську на смітнику випадкові перехожі знайшли новонародженого хлопчика. Всю ніч за його життя боролися лікарі. Адже немовля було переохолоджене і в дуже важкому стані. А після пологів, як з'ясувалося, пройшло якихось 2 години.