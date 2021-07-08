У Харкові суперечка про Крим закінчилася різаниною

Вранці 8 липня в Харкові сталася різанина / скріншот

У Харкові суперечка між двома молодими людьми на ґрунті територіальної приналежності тимчасового окупованого Росією Криму переросла в різанину. Постраждав хлопець - йому порізали руку.

Інцидент стався близько четвертої ранку 8 липня неподалік бару Молодість.

"Різанина в кафе "Молодість": о четвертій ранку хлопцеві порізали руку. Який заклад - такі й новини", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу Труха.Харків.

Відомо, що спочатку між двома хлопцями виникла словесна перепалка. Чоловіка в червоній футболці запитали, чий Крим. Він відповів: "Наш, російський".

Реклама

Далі автор відео вже показує порізану руку - вона обмотана білою тканиною, яка вся просочилася кров'ю. За його словами, поранення йому завдав саме згаданий вище чоловік.

На місце конфлікту викликали лікарів швидкої допомоги та правоохоронців. Нападник після спілкування з поліцейськими зник з місця події на своєму автомобілі.

Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова. Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Як повідомляв Главред, в ніч на 2 травня в Дарницькому районі Києва сталася масова бійка, в хід пішов ніж. Одна людина дістала ножове поранення в печінку.