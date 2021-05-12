У Харкові студент зарізав дівчину і викладача, з яким вона зраджувала йому - ЗМІ

Моторошна сексуально-кримінальна історія трапилася в Харкові - студент нібито застав свою дівчину, яка зраджувала йому з викладачем. І він обох убив на місці.
Жорстоко вбитим 2 травня в Харкові разом з дівчиною молодим чоловіком є викладач Харківського національного університету міського господарства (ХНУМГ) Олександр Євдокимов. Про це повідомляє портал Страна з посиланням на власні джерела.
Повідомляється, що Євдокимов був асистентом кафедри туризму і готельного господарства і мав вчений ступінь кандидата економічних наук.
Підозрюваний у вбивстві пари був оперативно затриманий. За його словами, дівчина зраджувала з ним Олександру. І хлопець нібито випадково застав коханців вдома і з ревнощів вбив співмешканку, А навіщо напав на гостя.
Поліція повідомила, що підозрюваний завдав більше 31 удару ножем Олександру і близько 18 ударів дівчині і що у жертв були пошкодження життєво важливих органів: в області шиї у потерпілого і в області серця у потерпілої. Але близькі жертв стверджують, що вбивця прийшов в квартиру Євдокимова о першій годині ночі, Олександру завдав удару, який позбавив його свідомості, і потім зарізав викладача, а дівчині, що спала перерізав горло і потім встромив ніж в серце.
Є інформація, що підозрюваний у вбивстві навчався на четвертому курсі в тому ж вузі, де працював Євдокимов.
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