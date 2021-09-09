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У Харкові лікарі прив'язали до ліжка 4-річну дівчинку і не давали побачитися з батьками

9 вересня 2021, 20:10

Дівчинка провела на самоті 4 доби.

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Дар'я Токарчук не бачилася з хворою донькою 4 доби / Instagram

Жахливі відчуття пережила 4-річна харків'янка, яка потрапила до місцевої лікарні. Через захворювання дівчинка потрапила в реанімацію, де її прив'язували до ліжка і не дозволяли бачитися з батьками. Так тривало кілька днів.

Розголосу цій моторошній історії надала мама дівчинки Дарина Токарчук. Про все це детально вона написала в Instagram.

За словами жінки, 4-річна Аліса потрапила в реанімацію Харківської дитячої інфекційної лікарні з двостороннім запаленням легенів і низькою сатурацією. Напередодні її госпіталізували в інфекційку на швидкій.

Дівчинку відразу підключили до кисню, проте маму до неї не пустили.

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"Я відмовилася виписуватися з лікарні і всі ці 10 днів лежала у відділенні. Мені важливо бути поруч. Спочатку ми подзвонили в МОЗ на "гарячу" лінію уточнити це питання, і оператор нам сказав, що так, дійсно перебування в реанімації з дітьми - заборонено. Ми перейшли до наступного етапу - почали просити, благати всіх знайомих і друзів, хто пов'язаний з лікарнею допомогти побачити дитину. На цьому етапі, мені вдалося поглянути в прочинені двері і пів хвилини подивитися на дитину, щоб вона мене не бачила. Наступний етап, поспілкувавшись з юристами, нам сказали, що заборонити відвідування дитини в реанімації не мають права", - написала Дарина.

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Мати Аліси з'ясувала, що домогтися права перебування в реанімації можна за допомогою юристів.

"Вся ця боротьба зайняла 4 доби. 4 доби дитина була без мене. Коли я до неї прийшла, вона лежала і просто дивилася в одну точку. Не спала. Просто нерухомо лежала", - поділилася жінка.

Дарина пробула з Алісою всього 4 години. Після цього їй сказали покинути палату. Дівчинка страшенно плакала, але співробітники лікарні не те, що її не заспокоїли, а й почали шантажувати тим, що через плач, маму до неї більше не пустять.

А пізніше сталося ще жахливіше. Мати почула моторошні крики дочки. Дівчинка кричала, щоб її не прив'язували.

Дарина запитала у медиків, навіщо дітей прив'язують. На що їй відповіли:"Щоб вони не рухалися, коли їм роблять крапельниці".

Жінка і дівчинка досі вражені подібним вчинком медиків.

При цьому, право батьків перебувати разом з дитиною в реанімації прописано в українському законодавстві в статті 287 Цивільного кодексу, в статтях 6 і 64 Основ законодавства про охорону здоров'я, а також - в статті 9 Конвенції ООН про права дитини, стороною якої є і Україна.

Нагадаємо, напередодні моторошна трагедія сталася в Івано-Франківській області. Там хлопчик зірвався з аварійного мосту, який пролягає через річку Бистриця Солотвинська. Дитина отримала множинні травми тяжкого ступеня.

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новини Харкова лікарня
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