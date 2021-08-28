У Харкові зафіксована смертельно небезпечна інфекція

Жінка була в Нігерії / pixabay

У Харкові зареєстровано небезпечне інфекційне захворювання. Випадок тропічної малярії виявлений у жінки 1979 року народження.

Про це повідомляє Харківський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Зазначається, що нещодавно жінка приїхала з Нігерії. Інфекцію зафіксували ще 24 серпня.

Вже з'ясовано, що під час перебування в країні жінка не хворіла на малярією. Але при цьому вона помічала укуси комарів. Перші симптоми проявилися 20 серпня. Однак до медиків вона звернулася тільки через чотири дні.

Жінка скаржилася на загальну слабкість, головний біль і високу температуру.

Реклама

Малярія в Україні-що про це відомо:

З початку 2020 рік і по сьогоднішній день в Харківській області зареєстрували 9 випадків малярії. Всі вони привезені.

2 людини, які перебували в країнах Африканського континенту і не проводили індивідуальну хіміопрофілактику, померли.

Чим небезпечна малярія:

Малярія - це інфекційна хвороба, яка протікає із загальним нездужанням, нападами ознобу, підвищенням температури тіла, порушеннями різних органів і систем організму.

Симптоми з'являються через 10-15 днів після укусу інфікованого комара.