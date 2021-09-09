У Харкові жінка ледь не позбулася голови через тролейбус

Тролейбус ледь не відрізав голову жінці / УНІАН

Моторошне видовище в Харкові. На зупинці громадського транспорту жінка ледь не позбулася голови. Вона стала випадково жертвою тролейбуса, дроти якого разом зі штангами раптово злетіли вниз.

В результаті, як пишуть у місцевих соцмережах, постраждала отримала важку травму голови. Дроти звалили її на землю.

Відомо, що інцидент стався на вулиці Сумській. У тролейбуса злетіли штанги, а дроти просто опинилися в повітрі.

Свідки НП викликали швидку. "Мішенню" проводів виявилася 75-річна жінка, яка отримала розсічення тім'яної області. Вона в лікарні.

Нагадаємо, раніше у Рівненському тролейбусі роздяглася пасажирка. Дві подруги їхали в громадському транспорті. І раптом одна з них почала роздягатися, а потім дефілювати. За процесом спокійно спостерігали пасажири, а ось кондуктора цей факт глибоко обурив і вона почала просити дівчину надіти маску.