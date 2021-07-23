У Харкові жінці лікарі без попередження ампутували груди

Пацієнтці обіцяли провести реконструкцію молочної залози за бюджетні гроші, але так цього і не зробили / скріншот

Мешканка Харкова прокинулася після наркозу без однієї молочної залози, хоча лікар повинен був лише витягти маленький шматочок тканини, щоби відправити на гістологію та перевірити на наявність раку.

Постраждала Олена Карманова розповіла, що операція була проведена ще три роки тому – в 2018 році, передає Україна 24. Тоді лікарі запідозрили у неї злоякісну пухлину. Щоби визначитися з діагнозом, їй запропонували пройти нескладну операцію з вилучення шматочка тканини молочної залози для гістологічної перевірки.

"Мені вже було настільки страшно, що я погодилася. Коли я прийшла до тями після наркозу, перше питання, що я поставила медсестрам, чи на місці мої груди. Почувши відповідь, у мене почалася істерика і шок, адже я не давала згоди на таке", – розповіла Олена.

За словами жінки, вона не підписувала письмову згоду на таку операцію. За кілька місяців після ампутації в інституті в письмовій формі їй пообіцяли, що проведуть реконструкцію молочної залози за бюджетні гроші. Орієнтовним часом її проведення нібито було названо лютий 2019 року, але досі операція так і не відбулася.

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У самому медзакладі стверджують, що пацієнтка отримала чітко поставлений діагноз, якому вона досі не вірить.

"Є діагноз, чітко поставлений, вона в цю справу не вірить. Про що тут можна говорити", — заявив журналістам хірург-онколог, директор Інституту Микола Красносельський.

Він стверджує, що домовленості про те, що лікар лише візьме біоматеріал на гістологію, не було. При проведенні операції з видалення молочної залози, єдиною помилкою нібито було те, що хірург не зробив про це офіційний запис.

"Винен він в одному - не зробив офіційного запису", - зазначив Красносельський.

читайте такожУ Хмельницькому чоловікові помилково видалили око замість пухлиниВін також стверджує, що ніякої обіцянки про безкоштовну реконструкцію грудей пацієнтці не давали.

Жінка звернулася в поліцію, порушено кримінальне провадження про неналежне виконання обов'язків хірургами. Тим часом Олена Карманова має намір через суд отримати і відшкодування моральної шкоди - 5 мільйонів гривень. За ці гроші жінка сподівається поставити імплант грудей.

Як повідомляв Главред, у Києві акушер-гінеколог приватної клініки припустився серйозної помилки під час операції. Інцидент стався ще в серпні 2019 року.

Жінка потрапила в приватну клініку на 41-му тижні вагітності. Під час кесаревого розтину пацієнтка дістала пошкоджень, що призвело до ускладнень після операції, в результаті жінці довелося видалити матку.