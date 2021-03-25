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У Харківській області активісти розбили "камінь дружби" з Росією

25 березня 2021, 09:26
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Пам'ятний знак "дружби українського та російського народів" відновили з ініціативи депутата ОПЗЖ. Але він не простояв і доби.

пам'ятний знак
Пам'ятний знак "дружби українського та російського народів" відновили з ініціативи ОПЗЖ / Фото Facebook Андрій Лесик

У селі Руська Лозова на Харківщині з ініціативи голови фракції Опозиційна платформа - За життя (ОПЗЖ) у міськраді Андрія Лесика відновили зруйнований пам'ятний знак "дружби українського та російського народів". Однак він не простояв і доби.

Після публічного оголошення про відновлення знака його розбили активісти організації Фрайкор. Про це вони повідомили в Telegram-каналі.

Лесик заявив, що відновлення цього монументу є "принциповою позицією" партії, оскільки вони "стояли і завжди стоятимуть за дружбу двох братніх народів".

За його словами, камінь встановили в пам'ять про Переяславську раду 1654 року. На оригінальній табличці зазначалося, що на цьому місці буде встановлено пам'ятник "возз'єднання України та Росії".

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Проте вже за кілька годин після публікації Лесиком допису організація Фрайкор виклала в соцмережі фото та відео, на якому видно, як молоді люди розбивають знак.

"Сьогодні одіозний Лесик під Харковом вирішив зайнятися встановленням дружніх відносин України та РФ. Ви можете побачити оперативну реакцію наших хлопців", - йдеться в повідомленні організації.

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Пам'ятний знак розбили активісти / Фото t.me/freikorps_org
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Фото t.me/freikorps_org

Зазначимо, лідер громадської організації Світанок Вадим Поздняков у Facebook нагадав, що згаданий пам'ятний знак вже був зруйнований у 2017 році. Він також попросив Службу безпеки відреагувати на дії депутата від ОПЗЖ Андрія Лесика.

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А в обласному представництві Українського інституту національної пам'яті заявили, що такі дії ОПЗЖ суперечать "здоровому глузду".

"Мало не кожен день отримуємо жахливі вісті з фронту. У нас гинуть люди. Водночас політики дозволяють собі ставити такі пам'ятники", - прокоментувала представник УІНП Марія Тахтаулова.

Нагадаємо:

  • У жовтні 2020 року невідомі вчинили акт вандалізму на території Меморіалу Бабин яр у Києві. Зокрема, вони пошкодили пам'ятну плиту з іменами учасників похідної групи ОУН, розстріляних нацистами в 1941-1942 роках.
  • У ніч на 5 лютого 2021 року у Львові невідомі вчинили акт вандалізму - вони облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері. Йдеться про пам'ятник, що розташований на площі Кропивницького у Львові.
знесення пам'ятника новини України ОПЗЖ
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