У Харківській області потяг наїхав на підлітка, він помер

Потяг збив підлітка

У селищі Подвірки Харківської області потяг збив 15-річного підлітка. Від отриманих травм він помер на місці, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що трагедія трапилась 9 вересня о 18:39 у селищі Подвірки. За попередніми даними, 15-річний підліток їхав на велосипеді і його збив поїзд Основа-Люботин. Від отриманих травм юнак помер на місці.

За фактом події порушене кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) КК України.

На місці працює оперативно-слідча група. Поліція з'ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, нещодавно з поїздом Львів-Маріуполь трапився курйоз. Прям у вагоні пасажирів застав дощ. Опади протекли крізь дах і залили речі.

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