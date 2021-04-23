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У Херсоні депутати побилися через плакат "пособник окупанта"

23 квітня 2021, 17:16

У Херсонській облраді депутат від політичної сили Порошенко раптом вплутався в бійку з депутатами з фракції Опозиційної платформи — За життя.

Бійка
У Херсоні депутати від Порошенка і ОПЗЖ побилися через плакат / скріншоти з відео

У Херсонській облраді між депутатами від європейської солідарності (політична сила Петра Порошенка) і ОПЗЖ стався конфлікт ‒ через плакат з написом "пособник окупанта". Про конфлікт першим розповів місцевий журналіст Тарас Бузак у Facebook.

Депутат Херсонської облради від ЄС Сергій Хлань під час засідання під час виступу депутата від Опозиційної платформи — За життя Єгора Устинова підійшов до нього і спробував повісити на шию плакат з російським прапором і написом "подільник окупанта". Це сталося після того, як останній запропонував розглянути на сесії звернення до керівництва країни про "застосування персональних санкцій щодо експрезидента України Петра Порошенка".

Устинов відштовхнув Хланя і тому не вдалося зробити задумане. Після цього між депутатами сталася бійка. Згодом однопартійці Устинова з ОПЗЖ відтіснили Хланя.

"Це образа. І таку образу ми терпіти не будемо", — заявив Устинов і додав, що така поведінка депутата неприпустима.

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Як раніше повідомлялося:

  • Депутат Одеської мерії Андрій Кисловський потрапив у курйозну ситуацію. Під час виступу на засіданні міської ради 3 лютого він випадково провів майстер-клас, як треба правильно красти з бюджету.
  • В Харкові під час сесії міської ради чоловік з двома "грошовими пістолетами" пройшовся між рядами, обсипавши депутатів фальшивими доларами.
  • У Миколаєві депутати від Опозиційної партії - За життя Максим Невінчаний і Олександр Медведєв влаштували суперечку прямо в міській раді.
  • Конфлікт спалахнув, коли політики спілкувалися щодо форми пояснювальних записок до проєктів рішення.
новини Херсона Європейська солідарність ОПЗЖ
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