У Херсоні депутати побилися через плакат "пособник окупанта"

У Херсоні депутати від Порошенка і ОПЗЖ побилися через плакат / скріншоти з відео

У Херсонській облраді між депутатами від європейської солідарності (політична сила Петра Порошенка) і ОПЗЖ стався конфлікт ‒ через плакат з написом "пособник окупанта". Про конфлікт першим розповів місцевий журналіст Тарас Бузак у Facebook.

Депутат Херсонської облради від ЄС Сергій Хлань під час засідання під час виступу депутата від Опозиційної платформи — За життя Єгора Устинова підійшов до нього і спробував повісити на шию плакат з російським прапором і написом "подільник окупанта". Це сталося після того, як останній запропонував розглянути на сесії звернення до керівництва країни про "застосування персональних санкцій щодо експрезидента України Петра Порошенка".

Устинов відштовхнув Хланя і тому не вдалося зробити задумане. Після цього між депутатами сталася бійка. Згодом однопартійці Устинова з ОПЗЖ відтіснили Хланя.

"Це образа. І таку образу ми терпіти не будемо", — заявив Устинов і додав, що така поведінка депутата неприпустима.

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