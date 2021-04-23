У Херсоні депутати побилися через плакат "пособник окупанта"

У Херсонській облраді депутат від політичної сили Порошенко раптом вплутався в бійку з депутатами з фракції Опозиційної платформи — За життя.
У Херсонській облраді між депутатами від європейської солідарності (політична сила Петра Порошенка) і ОПЗЖ стався конфлікт ‒ через плакат з написом "пособник окупанта". Про конфлікт першим розповів місцевий журналіст Тарас Бузак у Facebook.
Депутат Херсонської облради від ЄС Сергій Хлань під час засідання під час виступу депутата від Опозиційної платформи — За життя Єгора Устинова підійшов до нього і спробував повісити на шию плакат з російським прапором і написом "подільник окупанта". Це сталося після того, як останній запропонував розглянути на сесії звернення до керівництва країни про "застосування персональних санкцій щодо експрезидента України Петра Порошенка".
Устинов відштовхнув Хланя і тому не вдалося зробити задумане. Після цього між депутатами сталася бійка. Згодом однопартійці Устинова з ОПЗЖ відтіснили Хланя.
"Це образа. І таку образу ми терпіти не будемо", — заявив Устинов і додав, що така поведінка депутата неприпустима.
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