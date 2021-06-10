У Херсоні мачуха кинула напризволяще побитого малюка

У Херсоні мачуха кинула малюка / Tengrinews

На Херсонському автовокзалі жорстока мачуха кинула напризволяще малюка, повідомляє ТСН.

Вчора вдень працівники автовокзалу та пасажири помітили біля перону трирічного хлопчика, який самотньо сидів на лавці. Малюк зміг тільки назвати своє ім'я і сказав, що хоче до дідуся. Люди викликали поліцію. Маленького найду забрали до лікарні.

"Всього боїться, заляканий. Видно, що він бліденький такий, видно, що неодноразово його били, тому, що є старі сліди синців, є нові, де запечена кров була. Питаєш: "ти впав?". Каже, що ні. На питання, хто бив і з ким приїхав, відповідає, що з мамою ", - розповідають працівники вокзалу.

читайте такожКинуту біля дороги на Полтавщині 16-річну дівчину ґвалтували після смерті-криміналіст

А тим часом поліція переглянула відео з камер спостереження. На ньому видно, що жінка вийшла з рейсового автобусу разом з хлопчиком, а потім залишила його біля перону і пішла геть. Після того, як інформацію про хлопчика поширили в соцмережах, до поліції звернулися люди і повідомили телефони його дідуся і бабусі.

Ті були вражені новиною, відразу приїхали і забрали свого маленького онука.

Жінка, яка так вчинила з малюком, виявилася його мачухою. Його рідна мама померла, а батько служить в ООС. Мачуха привезла хлопчика до Херсону з Одеси. Чоловікові сказала, що поїхала до його батьків. Чому не доїхала та не довезла хлопчика до бабусі з дідусем тепер з'ясовують правоохоронці і вже відкрили кримінальне провадження.

"За словами батька цього хлопчика, він вчора спілкувався зі своєю співмешканкою, вони посварилися, вона йому повідомила, що вона не буде більше доглядати за його сином і везе його віддати батькам, бабусі і дідусеві. Приїхавши до Херсону, вона його просто залишила. Хоча бабуся й дідусь самі не з Херсону",-сказала прессекретар ГУНП у Херсонській області Тетяна Скуба.

Нагадаємо раніше в Херсонській області на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ в результаті зіткнення вантажівки з позашляховиком загинули чоловік з дружиною і їхня шестирічна донька. Загиблий був видатним діячем партії ВО Свобода.

Вижила тільки 16-річна старша дочка, яка знаходиться в несвідомому стані в лікарні