У Херсоні перехожого накрила бетонна плита з даху магазину

Чоловіка діставали рятувальники / ДСНС

У Херсоні трапився трагічний інцидент. З даху одного з магазинів впала бетонна плита. У цей час повз проходив чоловік, на якого і впала конструкція.

Як повідомляється на сайті Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Херсонській області, інцидент стався в четвер, 16 вересня.

О 13: 32 рятувальники отримали інформацію про те, що на вулиці Чорноморській, 64 з даху прибудованого магазину впала бетонна плита. Однак страшним було те, що вона привалила перехожого чоловіка.

Рятувальники відтягнули плиту і дістали чоловіка з-під завалу, відразу передавши його медикам.

Нагадаємо, раніше у Києві вітрина впала на дитину. Від удару у 4-річного хлопчика перелом ноги і забої, крім того - численні подряпини і порізи від осколків.

Батьки заяву в поліцію не подавали.