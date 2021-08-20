У Херсоні найвищий флагшток області впав та розчавив авто

В результаті НП постраждав автомобіль, який знаходився під час монтажу флагштока неподалік.
У Херсоні обвалилася конструкція флагштока, який повинен був стати найвищим в області.
Як повідомляє Сергій Ільїн у Facebook, при установці флагштока в районі "арестанки" щось пішло не так і він звалився. Як стверджують очевидці, обійшлося без жертв.
На фото видно, що постраждав автомобіль Lexus, який знаходився під час монтажу флагштока неподалік.
На щастя, в результаті НП постраждалих немає.
Як повідомляють ЗМІ, вартість спорудження смого великого флагштока на Херсонщині оцінювалася в 8 млн грн.
На НП вже відреагував голова Херсонської обласної держадміністрації Сергій Козир. Він запропонував хейтерам подивитися на себе.
"Звідки ви такі правильні взялися, озирніться і подивіться на себе", - написав Козир.
Нагадаємо, у Києві на Печерських пагорбах підняли найбільший державний прапор України.
Висота флагштока-близько 90 метрів, розміри полотнища - 16 на 24 метри. У прес-службі зазначають, що з Печерських пагорбів прапор України буде видно з багатьох місць столиці: і вдень, і вночі.