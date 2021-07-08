У Херсоні впровадили режим НС: люди ризикують залишитися без води

Жителі Херсона можуть залишитися без води

В результаті негоди, близько 75 тисяч осіб в Херсоні можуть залишитися без води і каналізації. Аварія на міському колекторі визнана надзвичайною ситуацією, пише Херсон Онлайн.Зараз відомо, що в результаті злому міського колектора,

75 тисяч жителів ризикують залишити без води і каналізації.

Через негоду ремонтникам не вдається знайти місце поломки. Зокрема, глибина закладки труб - 8 метрів, аварійна ділянка - 37 метрів, а довжина колектора - 1080 метрів, що також ускладнює роботу фахівців.

Регіональні чиновники, зі свого боку, визнали аварію на міському колекторі-надзвичайною ситуацією.

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Нагадаємо, раніше в місті Бердянськ (Запорізька область) 4 липня нинішнього року відбулась потужна злива. Вулиці затопило, вітер повалив десятки дерев. У місті сталося масове аварійне відключення електроенергії. Бердянськ, як пишуть місцеві журналісти, "пішов під воду", тому що такі обсяги води не витримала дренажна система,