У Херсонській області аномальна спека: садівники достроково збирають урожай

У Херсоні посуха знищує урожай / Фото pixaby

Незважаючи на проливні дощі у безлічі регіонів країни, Україну все ж не покидає аномальна спека. Сильна спека спіткала Херсонську область, де середні показники температури перевищують стандартні позначки.

Як повідомляє ТСН, температура вдень досягає + 45 градусів. У зв'язку з цим, у людей значно погіршилося самопочуття.

"Голова болить вже два дні, хочеться тільки води. Вночі спати взагалі неможливо. Всі вікна відкриваємо, ніякого ефекту. 23.00, а термометр показує +35. Вдень ще гірше. Швидше б це літо закінчилося", - розповіли" жертви" спеки.

Крім цього, жителі Херсонщини стурбовані долею врожаю. Всі насадження просто "горять". Через це садівники вже кинулися достроково збирати урожай.

"Не встигаємо поливати. Вранці дали водички, а до вечора все висохло. У Німеччині заливає людей, а нас смажить", - скаржаться херсонці.

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Спека не вщухає вже кілька днів і невідомо коли, а головне - чим все це закінчиться.

Нагадавши, Києвом у понеділок, 19 липня, пронеслася серйозна негода. Часом місто накривали гроза, ураган і потужна злива. Вулиці столиці опинилися у воді, деякі станції метро затопило. Кияни стикаються з проблемами з пересуванням по місту.

Ближче до полудня в соціальних мережах стали з'являтися повідомлення про те, що в місті раптом потемніло – на столицю обрушилися сильний дощ і ураган. Деякі райони захлеснули зливи і Гради, в інших – хмарно, але з громом і блискавками.

Прогноз на 20 липня