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У Херсонській області чоловік стріляв по людях, але сам вирушив на "той світ"

16 червня 2021, 19:06

З місця інциденту вилучено обріз та інші речі, які спрямовані на дослідження в експертно-криміналістичний центр.

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У Херсонській області сталася стрілянина

У Херсонській області в місті Олешках чоловік влаштував стрільбу з обрізу, але внаслідок випадкового пострілу загинув сам. Ще дві особи були поранені, йдеться в повідомленні поліції Херсонської області.

Вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з місцевих скверів з вогнепальними пораненнями перебувають троє чоловіків, один із яких мертвий. Загиблим є 66-річний місцевий житель.

За словами поранених, вони розпивали спиртні напої на лавочці в той час, як до них підійшов чоловік з обрізом мисливської рушниці.

"Останній вистрілив, в результаті чого друзі отримали дробові поранення нижніх кінцівок. Після цього "стрілець", тримаючи зброю в руці за ствол, наніс нею удар одному з поранених. У результаті стався випадковий постріл і вогнепальне поранення отримав сам злочинець в область верхньої третини правого стегна. У результаті нападник помер на місці від гострої крововтрати", - йдеться в повідомленні.

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З місця інциденту було вилучено обріз та інші речі, які спрямовані на дослідження до експертно-криміналістичного центру. Також був проведений обшук у будинку загиблого - там знайшли патрони. За фактом смерті чоловіка відкрито кримінальне провадження.

Раніше Главред писав про те, що в ніч із 7 на 8 червня 2021 року в селі Грубське Житомирської області чоловік обстріляв приватний будинок, в якому перебувала на відпочинку сім'я - 47-річний чоловік, його 39-річна дружина та їхня 10-річна донька. Стрільцем виявився 59-річний уродженець Росії, а нині мешканець села Вишневе на Коростишівщині Олександр Мальцев. Наразі момент його взяли під варту. Тим часом у поліції розкрили деталі злочину.

Херсонська область клінічна смерть вогнепальна зброя
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