У Херсонській області пастор заманював наркоманів та алкоголіків у рабство

У так званому реабілітаційному центрі, а по суті в рабстві перебувало до 80 осіб з усієї України, в тому числі з Криму.
Нацполіція викрила "реабілітаційний центр для алко- та наркозалежних" у Херсонській області. Пацієнти, які туди приходили за допомогою, потрапляли в справжнісіньке трудове рабство, пише пресслужба Нацполіції.
За даними Управління СБУ в Херсонській області, трудовий табір в Генічеському районі організував пастор місцевої церкви разом з "колегою" з тимчасово окупованого Криму.
Проповідники заманювали алко- і наркозалежних нібито на курс лікування і реабілітації. Однак замість медичної та психологічної терапії на них чекала безкоштовна "трудотерапія".
У так званому реабілітаційному центрі, а по суті в рабстві перебувало до 80 осіб з усієї України, в тому числі з Криму.
"Пацієнтів" змушували працювати на будівництві і по господарству. Пастор відкрив у місті власний цех з ремонту меблів, працювати в ньому також доводилося колишнім наркоманам. Гроші, отримані за виконані ними замовлення, привласнювали організатори "реабілітаційного центру".
На території центру силовики застали близько 30 осіб.
Слідчі перевіряють законність діяльності центру і беруть свідчення у пацієнтів щодо насильного утримання і трудової експлуатації. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми - ч.2 ст. 149 Кримінального кодексу України.
Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі.
- Раніше в Дніпрі вибухнув скандал: патрульний поліцейський звинуватив колег у побитті. За його словами, колеги побили його прямо в будівлі Управління патрульної поліції-на очах інших правоохоронців. Однак на допомогу хлопцеві ніхто не прийшов. Своє звернення старший сержант патрульної поліції Максим Калиняк виклав в YouTube.