У Херсонській області пастор заманював наркоманів та алкоголіків у рабство

Під Херсоном пастор тримав у рабстві десятки людей / Фото Нацполіції

Нацполіція викрила "реабілітаційний центр для алко- та наркозалежних" у Херсонській області. Пацієнти, які туди приходили за допомогою, потрапляли в справжнісіньке трудове рабство, пише пресслужба Нацполіції.

За даними Управління СБУ в Херсонській області, трудовий табір в Генічеському районі організував пастор місцевої церкви разом з "колегою" з тимчасово окупованого Криму.

Проповідники заманювали алко- і наркозалежних нібито на курс лікування і реабілітації. Однак замість медичної та психологічної терапії на них чекала безкоштовна "трудотерапія".

У так званому реабілітаційному центрі, а по суті в рабстві перебувало до 80 осіб з усієї України, в тому числі з Криму.

"Пацієнтів" змушували працювати на будівництві і по господарству. Пастор відкрив у місті власний цех з ремонту меблів, працювати в ньому також доводилося колишнім наркоманам. Гроші, отримані за виконані ними замовлення, привласнювали організатори "реабілітаційного центру".

На території центру силовики застали близько 30 осіб.

Слідчі перевіряють законність діяльності центру і беруть свідчення у пацієнтів щодо насильного утримання і трудової експлуатації. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми - ч.2 ст. 149 Кримінального кодексу України.

Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі.