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Під Херсоном 14-річна школярка наковталася таблеток через буллінг в школі

5 травня 2021, 17:16
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Жертвою булінгу стала 8-ми класниця місцевого інтернату.

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Дівчинку постійно труїли 17-річні старшокласники / pixabay

У Бериславському районі Херсонської області стався інцидент, який ледь не закінчився трагедією. Жертвою булінгу стала 14-річна школярка місцевого інтернату.

Як розповіли у пресслужбі Національної поліції Херсонської області, над дівчинкою постійно знущалися 17-річні старшокласники.

За словами самої восьмикласниці, протягом року, коли вона вчилася в школі-інтернаті, троє підлітків всіляко її принижували.

Цей факт підтвердили і батьки дівчинки. Вони кажуть, що дочка відмовилася їхати на навчання, після чого наковталася таблеток.

"Потерпіла розповіла, що вона більше року навчається в інтернаті і весь цей час троє 17-річних старшокласників знущаються над нею і всіляко принижують. Це підтвердили і батьки дівчинки. Вони пояснили, що дочка відмовлялася їхати на навчання, після чого наковталася таблеток", — кажуть у поліції.

Як виявилось, хлопці й раніше мали проблеми із законом через хуліганську поведінку.

"Ювенальні поліцейські виїхали до навчального закладу, де чотири години спілкувалися з керівництвом та учнями. Але як керівництво, так і діти у всьому звинувачували потерпілу, нібито це вона своєю поведінкою провокувала на образи", - повідомили в поліції.

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У підсумку деякі учні все ж підтвердили, що троє хлопців ображали дівчинку без причини.

А в керівництві школи додали, що в закладі навчаються діти з непростими характерами і проблемами з поведінкою.

Щодо хлопців були складені адміністративні протоколи за ст. 173-4 "Буллінг (цькування) учасника освітнього процесу" Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Як раніше писав Главред:

  • 16 лютого в Боярці (Київщина) в місцевому ліцеї дві учениці сьомого класу придбали в аптеці Дротаверин і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи.
  • Дівчина у несвідомому стані знайшли однокласниці, які забили тривогу. В результаті одна дівчина померла, а інша знаходиться в лікарні. Зараз її життю нічого не загрожує.
  • Через день аналогічний випадок стався в Умані. Восьмикласниця брали Дротаверин прямо в школі. Але вже по десять таблеток кожна - тому і отруєння було куди менш сильним, ніж в Боярці.

поліція діти отруєння буллінг
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