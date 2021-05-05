Під Херсоном 14-річна школярка наковталася таблеток через буллінг в школі

Жертвою булінгу стала 8-ми класниця місцевого інтернату.
У Бериславському районі Херсонської області стався інцидент, який ледь не закінчився трагедією. Жертвою булінгу стала 14-річна школярка місцевого інтернату.
Як розповіли у пресслужбі Національної поліції Херсонської області, над дівчинкою постійно знущалися 17-річні старшокласники.
За словами самої восьмикласниці, протягом року, коли вона вчилася в школі-інтернаті, троє підлітків всіляко її принижували.
Цей факт підтвердили і батьки дівчинки. Вони кажуть, що дочка відмовилася їхати на навчання, після чого наковталася таблеток.
"Потерпіла розповіла, що вона більше року навчається в інтернаті і весь цей час троє 17-річних старшокласників знущаються над нею і всіляко принижують. Це підтвердили і батьки дівчинки. Вони пояснили, що дочка відмовлялася їхати на навчання, після чого наковталася таблеток", — кажуть у поліції.
Як виявилось, хлопці й раніше мали проблеми із законом через хуліганську поведінку.
"Ювенальні поліцейські виїхали до навчального закладу, де чотири години спілкувалися з керівництвом та учнями. Але як керівництво, так і діти у всьому звинувачували потерпілу, нібито це вона своєю поведінкою провокувала на образи", - повідомили в поліції.
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У підсумку деякі учні все ж підтвердили, що троє хлопців ображали дівчинку без причини.
А в керівництві школи додали, що в закладі навчаються діти з непростими характерами і проблемами з поведінкою.
Щодо хлопців були складені адміністративні протоколи за ст. 173-4 "Буллінг (цькування) учасника освітнього процесу" Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Як раніше писав Главред:
- 16 лютого в Боярці (Київщина) в місцевому ліцеї дві учениці сьомого класу придбали в аптеці Дротаверин і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи.
- Дівчина у несвідомому стані знайшли однокласниці, які забили тривогу. В результаті одна дівчина померла, а інша знаходиться в лікарні. Зараз її життю нічого не загрожує.
- Через день аналогічний випадок стався в Умані. Восьмикласниця брали Дротаверин прямо в школі. Але вже по десять таблеток кожна - тому і отруєння було куди менш сильним, ніж в Боярці.