На Хмельниччині табір потрапив у гучний скандал через пісні Катюша та День перемоги

Табір Чайка потрапив у скандал / Департамент освіти і науки Хмельницької міської ради

У Хмельницькій області в селі Головчинці в дитячому таборі Чайка, який підпорядковується міській раді Хмельницького, включали російські та радянські пісні дітям.

Як повідомила у Facebook Леся Іващенко, на зауваження про неприпустимість цього там заявили, що "їхні діти не такі".

Жінка розповіла, що вона приїхали в ТЦ Берег надії, де також був дитячий табір Чайка.

"Жінка, яка себе називала "головною піонервожатою" і місцевий діджей, постійно включали дітям російську музику і влаштовували дискотеки під вікнами інших відпочиваючих. Коли ж вони попросили не включати дітям російської попси, до них на "розборки" прийшов чоловік. А потім в таборі Чайка включили ще й Катюшу і День Перемоги", - каже жінка.

Після того, як вона спробувала з'ясувати, в чому причина "репертуару", працівники табору їй заявили, що це у них "програма націоналістична", а їхні діти "не такі" і самі нібито просять включати російську і радянську музику".

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"Відповіді на питання, поставили б вони, перепрошую, "блатняк", на прохання дітей і як нам пояснювати дітям, у яких батьки були або зараз на фронті, постійну "мішебратську" музику в таборі, ми не отримали. І ось тепер у мене є питання до управління освіти Хмельницької міської ради: хто затвердив план виховної роботи табору Чайка? Чи є в тому плані святкування незрозуміло чого під радянські пісні?", - поцікавилася Леся Іващенко.

Начальниця відділу позашкільної освіти та виховної роботи Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Анастасія Ярова повідомила, що працівники, які включали дітям радянську та російську музику вже звільнилися з роботи.

"Вчора ж увечері працівники Департаменту виїжджали в цей табір. І дійсно працівники, причетні до цього інциденту, написали заяви на звільнення. У них взяті пояснення і вони в той же день покинули табір", - пояснила Анастасія Ярова, передає ТСН.

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