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У Хмельницькій області чоловік по-звірячому вбив дружину в день її народження

3 червня 2021, 23:19
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Після розправи чоловік побіг до сусіда і розповів про трагедію.

ножа
Чоловік по-звірячому вбив свою дружину / Depositphotos

У Хмельницькій області в селі Гатне, в Деражнянському районі, 58-річний чоловік жорстко розправився зі своєю дружиною.

Як повідомили в поліції Хмельницької області, чоловік вбив дружину та ще й у день її народження.

Трагедія сталася 1 червня пізно ввечері.

"Жінка святкувала свій день народження, а коли пішли гості, вона посварилася з чоловіком. Під час конфлікту підозрюваний вихопив ніж і вбив дружину", - йдеться в повідомленні.

Після розправи чоловік побіг до сусіда і розповів про трагедію.

Сусіди викликали медиків і поліцію. На жаль медики констатували смерть жінки.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Слідчі вже оголосили йому про підозру за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років ув'язнення.

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Раніше повідомлялося, жителя Чернігівської області, який холоднокровно зарізав 7-річного сина і викинув тіло в соняшниковому полі, відправлять на примусове лікування. Чоловіка, який завдав своєму чаду 106 ударів кухонним ножем і 8 ударів тупим предметом в область шиї, тулуба, рук і ніг, визнали неосудним.

вбивство
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