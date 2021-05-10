В Індії вилікувалися від COVID-19 атакує небезпечний "чорний" грибок / Reuters

У суботу вранці офтальмолог з Мумбаї оперував 25-річну жінку, яка одужала від коронавірусу три тижні тому. Під час операції він вставив їй трубку в ніс і видалив тканини, які були інфіковані мукормікозом − рідкісною, але небезпечною грибковою інфекцією. Як кажуть медики, дана інфекція вельми агресивна і здатна вражати ніс, очі, а іноді навіть мозок.

У Мумбаї медику довелося пацієнтці видалити око, щоб врятувати життя.

До слова, в період з грудня 2020 року по лютий 2021 року в п'яти містах − Мумбаї, Бангалор, Хайдарабад, Делі і Пуна − повідомили про 58 випадків зараження "чорним грибком". Більшість пацієнтів заразилися через 12-15 днів після одужання від коронавірусу.

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