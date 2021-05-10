В Індії вилікувалися від COVID-19 атакує небезпечний "чорний" грибок

У період з грудня по Лютий в п'яти містах − Мумбаї, Бангалор, Хайдарабад, Делі і Пуна − медики зафіксували 58 випадки зараження "чорним грибком".
У суботу вранці офтальмолог з Мумбаї оперував 25-річну жінку, яка одужала від коронавірусу три тижні тому. Під час операції він вставив їй трубку в ніс і видалив тканини, які були інфіковані мукормікозом − рідкісною, але небезпечною грибковою інфекцією. Як кажуть медики, дана інфекція вельми агресивна і здатна вражати ніс, очі, а іноді навіть мозок.
У Мумбаї медику довелося пацієнтці видалити око, щоб врятувати життя.
До слова, в період з грудня 2020 року по лютий 2021 року в п'яти містах − Мумбаї, Бангалор, Хайдарабад, Делі і Пуна − повідомили про 58 випадків зараження "чорним грибком". Більшість пацієнтів заразилися через 12-15 днів після одужання від коронавірусу.
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Коронавірус в Україні та світі:
- Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу, яка накрила світ більш ніж рік тому, за цей час не тільки не завершилася, а й прискорилася.
- 26 квітня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що минулого тижня зафіксували таку динаміку зараження коронавірусом, як в перші 5 місяців пандемії COVID-19. За його словами, у світі шостий тиждень поспіль спостерігається зростання кількості нових смертей від коронавірусу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемію COVID-19.
- Індія встановила світові антирекорди по COVID-19. Протягом чотирьох діб в країні знаходили понад 330 тисяч нових інфікованих коронавірусом COVID-19. У країні гостро не вистачає лікарняних ліжок, ліків і кисню.