В Іспанії українка заради селфі залізла на поруччя над прірвою і зірвалася вниз

Балкон Середземномор'я користується популярністю у туристів / ua.depositphotos.com

В Іспанії постраждала 26-річна туристка з України. Дівчина впала в прірву, коли робила селфі на "Балконі Середземномор'я" - це популярна серед туристів пам'ятка в іспанському місті Бенідорм.

За словами очевидців, дівчина піднялася на поруччя, але в якийсь момент втратила рівновагу, зірвалася і впала з обриву, вдарившись об каміння в море, пише Murcia Today.

На місце інциденту прибули екстрені служби. Одному з рятувальників вдалося дістатися до українки - дівчина отримала серйозні травми при падінні та була без свідомості.

Постраждалу евакуювали в порт Бенідорм і провели реанімаційні заходи. Зараз українка перебуває в лікарні Аліканте.

Довідка. Балкон Середземномор'я (Balcon del Mediterraneo) - це оглядовий майданчик, з якого відкриваються найвражаючі види на місто Бенідорм.

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