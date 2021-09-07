В Італії перед посадкою на літак померла українська заробітчанка: її обікрали

Ана Бурак померла в аеропорту / соцмережі

В Італії померла український заробітчанка. Жінка померла перед посадкою на літак в міжнародному аеропорту Каподічіно в Неаполі. Їй було 60 років.

Як пише ТСН, Анна Бурак 3 вересня збиралася повернутися до України. Але їй раптово стало погано.

Людей, які надали цій нагоди розголосу в соцмережах, обурило те, що після трагедії всі її речі і заощадження викрали.

"Здається, що людської підлості немає меж. 60-річна українка померла від хвороби в аеропорту Каподічіно перед тим, як вилетіти в свою країну і обійняти близьких, яких не бачила роки", - написав італійський громадський діяч, медійник Лука Абейте в Facebook.

Поки незрозуміло, коли саме пропали всі речі заробітчанки - під час того, як очевидці інциденту надавали їй допомогу або вже після смерті.

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Тим часом "Українська газета IT" повідомляє, що українка кілька років жила в маленькому містечку Валло ді Діана, де працювала доглядальницею і волонтером.

Її поважали за доброту.

Копи Неаполя вже почали розслідування з цього приводу.

Нагадаємо, раніше посли оприлюднили дані щодо кількості українців у Польщі та Чехії. Виявляється, за кордоном проживає і працює від трьох до п'яти мільйонів українців. У Чехії проживає близько 180 тисяч українців. І ця кількість становить чи не найбільшу нацменшину в Чехії.