На Прикарпатті на приватний будинок впав літак: ЗМІ повідомляють про загибель льотчика Табанюка

Легкомоторний літак впав на приватний будинок біля села Шепарівці Коломийського району / ДСНС

На Прикарпатті, у Івано-Франківській області біля села Шепарівці Коломийського району, в середу, 28 липня, на приватний будинок впав легкомоторний спортивний літак. Після падіння літака сталася пожежа. Загинули чотири людини.

Як повідомляє ДСНС, трагічний інцидент стався сьогодні близько 13:40 біля села Шепарівці Коломийського району. Літак впав на приватний будинок і загорівся.

Наразі відомо, що всі загиблі були в літаку.

О 13:58 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. У гасінні брали участь 10 осіб. Задіяні 3 одиниці рятувальної техніки.

У Івано-Франківській області біля села Шепарівці на приватний будинок впав літак / ДСНС

У Івано-Франківській області біля села Шепарівці на приватний будинок впав літак / ДСНС

За інформацією Telegram-каналу Політика страны, загинув Ігор Табанюк - легендарний льотчик, який був одним з кращих професіоналів у своїй сфері. Троє інших загиблихм - громадяни США.

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Розглядаються дві версії падіння літака: порушення правил безпеки під час здійснення польотів або несправність техніки.

"Це був звичайний оглядовий політ легкомоторного літака. Загинув легендарний льотчик ігор Табанюк, якого вважають супер професіоналом і одним з кращих льотчиків. Також загинули три громадянина США, особи яких зараз встановлюють. Попередньо дві версії падіння: порушення пілотом правил безпеки польотів або несправність техніки", - розповіло джерело Страны в МВС.

Главред повідомляв: минулого року у Сумській області біля села Дяхівка розбився легкомоторний літак. Повітряне судно ідентифікували як Х-32 "Бекас". Загинув пілот.