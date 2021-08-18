В Івано-Франківській області спалахнула пожежа на ТЕС: всі подробиці

В Івано-Франківській області сталася пожежа на ТЕС

В Івано-Франківській області на Бруштинській ТЕС ввечері 18 серпня сталася пожежа - спалахнув маслобак в котлотурбінному цеху станції. Причини загоряння встановлюються, повідомляє пресцентр управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Інформація щодо загоряння маслобаку в котлотурбінному цеху блоку № 3 Бурштинської ТЕС надійшла до ДСНС о 16:51. На місце пожежі виїхали чергові розрахунки з міст Рогатин та Галич.

За попередніми даними, пожежа в турбіні №3 сталася на позначці 9,6 метра. Загорівся маслобак об'ємом 45 кубічних метрів. У результаті загоряння була пошкоджена система пожежогасіння.

До гасіння пожежі залучено 57 осіб та 17 одиниць техніки ДСНС. За попередньою інформацією, постраждалих у результаті події немає. Причини загоряння встановлюються.

Пізніше стало відомо, що енергетики Бурштинської ТЕС локалізували загоряння на території станції, постраждалих немає, інцидент не вплинув на енергопостачання споживачів, передає пресслужба станції.

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"18 серпня о 16:50 енергетики Бурштинської ТЕС відключили від мережі енергоблок №3 через пожежу маслобаку на позначці 9.6.Постраждалих немає. Відключення енергоблоку не вплинуло на електропостачання Бурштинського енергоострову", - повідомили в компанії.

О 19: 23 пожежу в котлотурбінному цеху блоку № 3 ДТЕК "Бурштинська ТЕС" було ліквідовано.

Бурштинська ТЕС розташована біля міста Бурштин в Івано-Франківській області. Встановлена потужність - 2334 МВт, складається із 12 енергоблоків потужністю 200 МВт кожен.

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