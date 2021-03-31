В Ізмаїлі підлітки по-звірячому забили до смерті безхатченка

В Одеській області вбили бездомного / uk.pointerst.com

В Одеській області в Ізмаїлі двоє підлітків 12 і 13 років до смерті побили безхатченка через те, що той відмовився просити для них у людей булочки. Пізніше з'ясувалося, що 58-річного безхатченка звуть Петро Баліка і багато місцевих його знали. Чоловікові навіть завели сторінку в Instagram, повідомляють Факт.

За словами очевидців, безхатченка настільки сильно побили, що на ньому не було живого місця. Крім того, йому переламали всі ребра. Він помер через кілька годин після побиття.

Медики заявили, що його можна було б врятувати, якби його хтось виявив раніше. Але підлітки відтягнули його в безлюдне місце до озера.

Спочатку його били руками потім ногами, і в кінці добивали палицями. У процесі побиття малолітні вбивці його роздягли догола. Вони відпочивали, потім знову починали бити безхатченка. Так тривало декілька годин.

Вбитого безхатченка знало багато людей, і часто допомагали йому. За словами місцевого жителя, він був неназійливим і не випрошував грошей. Також він любив спілкуватися з людьми і був веселим.

Багато знали його на прізвисько Петя Карбюратор і створили сторінку в Instagram. Варто зазначити, що на нього підписано майже 3 тисячі осіб.

"Петя радів цьому як дитина. Сам себе називав "Смотрящим по місту Ізмаїлу". Жартома, звичайно", - розповів місцевий житель Андрій.

Напад на " слугу народу":