Невакцинованих українців хочуть змусити здавати тести на коронавірус за свої гроші - Мінфін

У Кабміні хочуть змусити невакцинованих здавати тести за свої гроші / УНІАН

В українському уряді вивчають можливість введення обов'язкового ПЛР-тестування на коронавірус COVID-19 для невакцинованих працівників-причому за їх рахунок. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "Українському радіо".

"Я закликаю всіх вакцинуватися, адже нинішня статистика показує, що без цього ніяк не можна обійтися. Щоб убезпечити себе від можливих карантинів і локдаунів, треба зробити щеплення", – сказав чиновник.

На думку міністра фінансів, локдауни загальнонаціонального масштабу не потрібні, оскільки локальні карантинні заходи можуть вирішувати ті проблеми, які можуть виникнути.

"Однак локальні заходи будуть застосовані до тих територій, де люди не прищеплюються. Якщо працівники установ та їхні клієнти будуть імунізовані, то проблем не буде. Я скажу чесно, що не впевнений, чи повинна держава допомагати тим, хто не вакцинується", – зазначив міністр.

Крім того, Марченко підкреслив, що люди зобов'язані нести відповідальність за своє рішення і не піддавати ризику інших, оскільки небезпечний штам Дельта вкрай швидко поширюється і зупинити його може лише вакцинація.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні обов'язкову вакцинацію від коронавірусу вводити не будуть.

Влада, за його словами, має намір всіляко мотивувати громадян робити вакцинацію від коронавірусу.

"Ми не плануємо вводити обов'язкову вакцинацію. Це заборонено в нашій країні. Така обов'язковість", - заявив Шмигаль.

Водночас глава уряду зазначив, що влада може "вводити обов'язковість бути вакцинованими колективам навчальних закладів".