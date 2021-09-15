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У Кабміні назвали негативні наслідки збільшення цін на газ

15 вересня 2021, 18:33

У Мінекономіки вважають, що значне зростання ціни на імпортований газ матиме лаговий вплив на економіку України в наступних періодах.

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Наслідки підвищення цін на газ для України / Фото pixabay.com

Україна втратить близько 0,2% ВВП через рекордне зростання цін на газ в Європі. Таку оцінку дали в Мінекономіки, пише РБК-Україна у середу, 15 Вересня.

"Безпосередній вплив на споживчу інфляцію від можливого подальшого підвищення ціни на газ для потреб населення додатково оцінюється в межах 0,5 п.п., від подорожчання гарячої води та опалення ще додатково 0,3 п. п. можливий негативний вплив на ВВП не перевищить 0,2 п. п.", - йдеться у відповіді Міністерства.

У Мінекономіки вважають, що значне зростання ціни на імпортований газ матиме лаговий вплив на економіку України в наступних періодах. Але вплив не буде пропорційно сильному зростанню ціни.

"По-перше, Україна, як і будь-яка країна, має так звані "вбудовані амортизатори" для пом'якшення впливу цінових шоків. Для шоку ринку газу це рівень запасів, сформований при більш низькій ціні. Використовуючи цей елемент країна може "згладити" вплив тимчасового шоку ціни", - пояснили у відомстві.

При цьому в Кабміні додали, що зараз у світі дорожчає не лише газ, а й інші товари і послуги.

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Крім того, в Мінекономіки нагадали, що Україна і раніше стикалася з високими цінами на газ. Так, Востаннє найбільша вартість імпортованого газу спостерігалася в 2018 році - 300,5 млн доларів за тис.кубометрів і в 2012 році - 424,5 доларів за тис. кубометрів.

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"Отже, наявність достатніх запасів, сформованих при нижчій ціні, сприятлива кон'юнктура на зовнішніх ринках іншої продукції, реалізація українськими товаровиробниками комплексу дій, спрямованих на впровадження енергозберігаючих технологій для економії або заміни в собівартості продукції газової складової, дозволить пом'якшити вплив тимчасового шоку ціни на газ і без значних втрат адаптуватися до нового рівня витрат", - повідомили в Мінекономіки.

Зліт цін на газ в Європі і запуск Північного потоку-2

На газовому ринку Євросоюзу в останні тижні різко підскочили і продовжують рости ціни на газ. Вартість тисячі кубометрів б'є рекорди і є найвищою за останні 13 років. Ситуація пояснюється спустошенням газових сховищ Європи і відмовою Газпрому від додаткового прокачування газу шляхом газотранспортної системи України.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко говорив, що Газпром прямо шантажує Європу. Росіяни для транзиту через українську ГТС цього року забронювали на 20 мільярдів кубометрів газу менше, ніж за минулий рік. Тепер, коли ситуація з газом в ЄС залишає бажати кращого, Росія поставила Європу перед вибором: або якнайшвидший запуск Північного потоку-2 і дешевший газ, або проблеми з паливом і прокачуванням газу через ГТС України.

У компанії-операторі української газотранспортної системи також вважають, що проблеми Європи з газом обумовлені діями Газпрому, який торгується за більш вигідні умов перед запуском СП-2.

Експерт Fitch Дмитро Маринченко вважає, що ціни на газ в Європі злетіли через дефіцит палива в європейських сховищах після холодної зими і спекотного літа. Однак і Газпром не прагне до додаткового прокачування газу в кризових для ЄС умовах, готуючись до введення в експлуатацію Північного потоку-2.

Глава Газпрому Олексій Міллер раніше заявив, що газопровід Північний потік - 2 вже добудований. За його словами, спорудження трубопроводу завершилося 10 вересня о 8:45 за київським часом.

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Газпром Кабмін ціни на газ
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