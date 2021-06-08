У Кабміні звинуватили Росію у зволіканні вступу України до НАТО

Стефанишина пояснила зволікання надання ПДЧ в НАТО / УНІАН

У Кабміні пояснили зволікання з наданням Україні ПДЧ у НАТО небажанням деяких країн "злити президента Росії", заявила віце-прем'єр європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

Стефанишина часто чує, що відповідь щодо членства в НАТО Україна отримає, тільки коли зміниться керівництво Росії. Віце-прем'єр підкреслила, що вторгнення в Грузію та окупація частини території України із вбивством понад 40 тисяч українських військових відбулося після Бухарестського саміту 2008 року, де були озвучені наміри двох країн вступити до НАТО.

За словами Стефанишиної, Україна зараз не тільки хоче підтримки, а й сама може стати військовим "донором", оскільки знає, як протистояти гібридним загрозам РФ.

Стефанишина сподівається, що президент США Джо Байден допоможе Україні вступити до НАТО, так як він "багато знає про Україну і у нього особливі почуття до нашої країни".

Раніше Главред писав про те, що президент Польщі Анджей Дуда 3 травня зробив заяву, згідно з якою на саміті НАТО 14 червня держави планують обговорити "дорожню карту" для України в Північноатлантичному альянсі. Політик зазначив, що Києву потрібно буде виконати низку вимог для вступу до блоку.

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Заступник Голови ВП Ігор Жовква стверджував, що Україна не братиме участі в саміті НАТО. Однак Київ запевнили в тому, що питання надання ПДЧ українській державі буде обговорюватися в рамках заходу.

У НАТО, у свою чергу, підкреслили, що керівництво блоку щодо надання Україні та Грузії Плану дій щодо вступу до Альянсу керується рішенням саміту в Бухаресті 2008 року, згідно з яким країни приєднаються до блоку безпеки тоді, коли прийде час.