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У Кабміні пояснили, як "не втратити" роки стажу

14 серпня 2021, 22:07

Найближчим часом близько 500 тисяч українських громадян можуть залишитися без пенсій, оскільки у них немає необхідних 15 років страхового стажу.

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Міністр Лазебна пояснила, як "не втратити" роки стажу / censor.net

У Кабміні розробили новий законопроект, який дозволить включити до страхового стажу для отримання пенсії роки, коли людина не була офіційно працевлаштована, пише пресслужба відомства.

За словами голови Мінсоцполітики Марини Лазебної, в нашій стані слід терміново змінювати законодавство, згідно з яким нараховуються пенсійні виплати. Найближчим часом близько 500 тисяч українських громадян можуть залишитися без пенсій, оскільки у них немає необхідних 15 років страхового стажу.

"Ми розробили законопроект і відправили його на експертизу до міжнародної організації праці, і будемо просувати його далі, тому що чим більше осіб залучено в систему соціального страхування чим більше їх працює, тим більше вони мають права на гідну пенсію", — пояснила міністр соціальної політики.

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Крім того, Марина Лазебна нагадала, що громадяни України можуть і повинні самостійно контролювати свій стаж. Для цього слід створити на сайті Пенсійного фонду власний кабінет, де відображається інформація не тільки про накопичений страховий стаж, а й про розміри внесків. Також на порталі ПФУ можна розрахувати розмір пенсійних виплат.

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Нагадаємо, раніше писав, що Міністерство соціальної політики направило до регіонів 1,1 млрд грн для виплати субсидій на ЖКП.

До банківських установ спрямували кошти в сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу. Повідомлялося, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці - травень і червень 2021 року.

У Мінсоцполітики розписали, кому доведеться повернути субсидії-2021. За словами керівника відомства Марини Лазебної, всього в Україні запустять три програми верифікації субсидій.

До того Кабмін поставив жорсткі умови для отримання субсидій. Позбавити субсидій можуть орендодавців, які не задекларували доходи; боржників по комуналці і низку інших категорій громадян.

пенсії стаж Марина Лазебна трудовий стаж Мінсоцполітики новини України
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