У Кабміні вигадали, як знизити тарифи на світло для населення

Тарифи на електроенергію хочуть знизити в Кабміні / Wikipedia

Кабмін має намір істотно знизити тарифи на світло для населення аж до 1,2 грн/кВт.година коштом примусового скорочення витрат на ремонт застарілих електричних мереж, підстанцій і трансформаторів, йдеться в проєкті постанови Уряду, копія якої є в розпорядженні РБК-Україна.

Операторів електромереж можуть зобов'язати знизити витрати на ремонти обладнання на 6 млрд грн на рік і направити ці гроші на компенсацію пільгового тарифу для населення.

Рішення може бути схвалене на засіданні 4 серпня.

За наявними даними, цей варіант викликає побоювання через ризик більш частих відключень споживачів особливо в опалювальний період.

Співрозмовники РБК-Україна в Кабінеті Міністрів повідомляють, що альтернативним сценарієм для зниження тарифів для населення розглядається стабілізація цін реалізації електроенергії іншим споживачам (не населенню) на рівні не нижче 1,7-1,8 грн/кВт.година. Це дозволить держкомпаніям Енергоатом і Укргідроенерго додатково отримати ті самі ж 6 млрд грн, які будуть спрямовані на забезпечення населення електроенергією за ціною 1,2 грн/кВт.година.

Реклама

Тарифи на електроенергію: про що раніше писав Главред:

Нагадаємо, раніше Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.

У Міненергетики пояснили, чому потрібно терміново вдвічі підвищувати тарифи на світло.

В Україні також скасували низку пільг на електроенергію. Рішення відіб'ється на вартості для релігійних організацій і побутових споживачів, що використовують електроенергію для опалення житла.

29 червня Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня 2021 року.