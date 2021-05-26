У Кабміні вигадали неприємний "сюрприз" для деяких ФОПів

Кабмін запропонував підвищити податки ФОПам / УНІАН

У Кабміні розробили законопроект, який передбачає підвищення єдиного податку - таке нововведення може торкнутися фізосіб-підприємців (ФОПів) четвертої групи, пише Обозреватель.

Фізособам-підприємцям на четвертій групі єдиного податку (фермери) доведеться платити більше за кожен гектар. Так, планують переглянути наступні ставки:

для ріллі, сіножатей і пасовищ - з 0,95 до 1,9;

для ріллі, сіножатей та пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях – - з 0,57 до 1,14;

для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - з 0,57 до 1,14;

для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – з 0,19 до 0,38.

Істотно зростуть ставки на залізну руду. За новою шкалою ставка ренти на залізорудну сировину (ЗРС) буде залежати від індексу цін на ЗРС з 62% вмістом заліза CFR China. Найвища складе 16% (при ціні вище $180/тонна), потім 14% (від $150 до $180/тонна), 12% (від $120/тонна до $150/тонна), 8% (від $85 до $120/тонна), 3% (від $65 до $85/тонна) і, нарешті, 0,1% (нижче $65/тонна).

Крім того:

розв'язавши проводити перевірки , коли є інформація про порушення в обороті палива, заборонять знижувати вартість корисних копалин (+3 млрд);

, коли є інформація про порушення в обороті палива, заборонять знижувати вартість корисних копалин (+3 млрд); перенесуть на виробників та імпортерів сплату 5% акцизного податку на максимальну роздрібну ціну тютюнових виробів (+1,9 млрд грн);

на максимальну роздрібну ціну тютюнових виробів (+1,9 млрд грн); впровадивши мінімальний податок на 1 га сільськогосподарської землі (+10,3 млрд);

(+10,3 млрд); обмежать відшкодування ПДВ для посередників у продажу споживчих товарів (+3 млрд грн).

Виплати ФОПам - що було раніше: