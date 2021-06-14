У Кабміні прийняли скандальне рішення щодо бензину та дизпалива

АЗС дозволили підвищити вартість бензину / WOG

У Міністерстві економіки оприлюднили нові розрахунки середньої вартості бензину і дизпалива в Україні, від якої мережі АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 1 червня надав Нафтогаз, повідомили в Мінекономіки, у понеділок, 14 червня.

Розрахункові ціни були підвищені для бензин із 24,92 гривень - до 25,82 гривень за літр, а для дизельне паливо з 20,91 гривень – до 22,09 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням можливих максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,82 гривень за літр, дизельного палива – 29,09 гривень за літр.

Як раніше писав Главред, Кабінет Міністрів 14 травня у рамках своєї постанови зафіксував роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо на період карантину. Згідно з цим рішенням, торгова надбавка за літр дизеля не мала перевищувати 7 гривень, бензину – 5 гривень. Отже, середня ціни за літр бензину в травні повинна становити 30,22 грн, а за літр дизельного палива – 27,89 грн. Ціни вказані з урахуванням граничної націнки.

У зв'язку з цим в ОККО заявили, що бензин PULLS 95 і дизель PULLS Diesel тимчасово не будуть продаватися в мережі автозаправних станцій, так як реалізація даних марок палива є збитковою для АЗС. Аналогічне рішення прийняли мережі автозаправних станцій WOG, KLO і SOCAR.

В Кабміні відреагували на паливний бунт автозаправок ОККО, WOG, SOCAR і KLO, які відмовилися продавати паливо преміум-класу. В уряді зазначили, що постанова про встановлення максимальної торговельної надбавки на бензин і дизельне паливо не стосується преміального палива.