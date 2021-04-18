У Кабміні розповіли, як працюватиме транспорт на Великдень-2021

У Мінінфраструктури пояснили, чи будуть нові обмеження на транспорт на травневі свята.
У період великодніх і травневих свят в Україні буде чотири вихідні дні поспіль, в цей період не планується закривати авіасполучення і залізничні перевезення.
Як розповів глава Мінінфраструктури Владислав Криклій, введення нових обмежень в Україні, в тому числі на транспортні перевезення, є прерогативою Міністерства охорони здоров'я, і після надходження ініціатив від відомства Міністерство інфраструктури погоджує ситуацію з транспортом.
"У нас тут будь-які ініціативи - прерогатива МОЗ, пропозиції від них надходять, а ми знаходимо консенсус з транспортних питань", - пояснив Криклій, передає Україна 24.
Міністр зазначив, що на травневі свята закривати авіа і залізничні сполучення не збираються.
"Ми не плануємо закривати авіаперевезення, те саме стосується залізничних перевезень. А міські перевезення - це взагалі відповідальність місцевої влади", - сказав він.
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У той же час Криклій звернув увагу, що в червоних зонах карантину вводяться обмеження на залізничні перевезення.
"Що стосується залізничних (перевезень) - виходимо з тих регіонів, де є епідеміологічна загроза. Якщо регіон потрапляє в червону зону, туди перевезень не буде, крім транзитних", - розповів глава Мінінфраструктури.
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Карантин в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації карантин у Києві був посилений з 5 квітня. Було прийнято рішення про закриття шкіл і дитячих садків. Громадський транспорт на час локдауну в столиці повинен працювати виключно в режимі спецпропусків.
- Міська комісія ТБ і НС прийняла рішення про продовження жорсткого карантину в Києві на 2 тижні – до 30 квітня.
- Раніше доктор-імунолог Алла Волоха прогнозувала, що жорсткий карантин у Києві триватиме ще кілька тижнів. Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у столиці залишається складною.