У Кабміні розповіли, як зміниться вартість соняшникової олії

В Україні подешевшає соняшникова олія / УНІАН

У Кабміні порадували українців новиною про те, що до кінця серпня очікується значне зниження цін на соняшникову олію, йдеться в повідомленні Мінекономіки.

За інформацією відомства, в липні внутрішній ринок з відставанням відреагував на світові тенденції. Також індекс продовольчих цін FAO на олію наприкінці минулого місяця знизився на 10%.

Але вартість соняшникової олії в Україні залишалася стабільною.

"За даними Держстату, на 13 серпня вона знизилася лише на 1,3% у порівнянні із початком місяця", - йдеться в повідомленні.

Мінекономіки усвідомлює, що індекс FAO потребує коригування, оскільки базується на п'яти олійних культурах і високу питому вагу там становить пальмова олія.

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Попри це, існують можливості для зниження вартості цього соціального для України продукту.

"На нараді представники олійного ринку та центральні органи виконавчої влади домовилися про заходи, які дозволять здійснювати виважену цінову політику та дотримуватися високих стандартів соціально відповідального бізнесу. За прогнозами виробників, це дозволить значно знизити вартість соціальних сортів олії до кінця місяця", - йдеться в повідомленні.

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Раніше Главред писав про те, що зараз соняшникова олія в Україні підскочила в ціні майже в два рази, якщо порівнювати з показниками літа 2020 року. Вартість продукту за літр становить близько 60 гривень.

Як кажуть експерти, одночасно з тим ціна на світових ринках на соняшникову олію падає. Наприклад, у Чехії літр українського продукту коштує всього 35 лише гривень.

Як повідомляв Главред, в Україні найближчим часом варто очікувати зростання цін на молоко. Як заявив радник асоціації Український клуб аграрного бізнесу Володимир Лапа, зростання цін може відбутися вже восени цього року.