У Кабміні розповіли, як в Україні працюватиме транспорт під час можливого локдауну

Найближчим часом Україна може перейти в жовту зону карантину / УНІАН

Під час посилених карантинних заходів в Україні транспорт не припинятиме роботу. Водночас певних норм і пасажири, і перевізники все ж повинні дотримуватися, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Закривати (громадський транспорт – ред.) наразі ми не плануємо (...) Адаптивний карантин залишається адаптивним так, як він і був", – заявив глава уряду на пресконференції у вівторок в Києві.

Прем'єр зазначив, що до колективів перевізників діятимуть ті самі вимоги поствакцинації, що і до інших суб'єктів господарювання. Говорячи про пасажирів, Шмигаль заявив, що для них вимоги незмінні: масочний режим і соціальна дистанція.

"У громадському транспорті вимагати сертифікати не доцільно", – наголосив прем'єр.

Коли буде локдаун

Раніше прем'єр-міністр говорив, що Україна перейде в жовту зону карантинунайближчим часом. Втім, на думку головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, червоного рівня епідемічної небезпеки Україна досягне не раніше листопада.

Напередодні, 13 вересня, Кабмін прийняв зміни до постанови про карантинні норми в Україні, який передбачає запровадження жовтих та зелених COVID-паспортів. Жовтий свідчить про те, що людина отримала одну дозу вакцини від COVID-19, перехворіла на коронавірусну хворобу (після одужання пройшло менш ніж шість місяців) або протягом 72 годин зробила ПЛР-тест і отримала негативний результат. Зелений сертифікат містить інформацію про повний курс вакцинації.