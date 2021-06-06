У Кабміні розповіли, коли з полиць магазинів зникнуть пластикові пакети

Коли українці відмовляться від пластикових пакетів розповіли в Кабміні / УНІАН

У наступному 2022 році в нашій країні заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків. З березня 2022 року з магазинів зникнуть надтонкі і тонкі пакети, розповів заступник міністра охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець в ефірі каналу Дом.

"Згідно зі статистикою, кожен українець використовує 500 пластикових пакетів щорічно. При цьому в більшості випадків кожен пакет використовують тільки раз. Це весь вплив призводить до того, що ми з вами, скажімо так, споживаємо з їжею п'ять мікрограмів пластику на тиждень", - зазначив заступник голови Мінекології.

З березня 2022 року з магазинів зникнуть надтонкі і тонкі пакети. Як виняток їх будуть використовувати тільки для упаковки риби, м'яса, сипучих продуктів, льоду. Не заборонені і щільні пакети, які можна використовувати кілька разів.

В якості альтернативи експерти пропонують біорозкладані пакети, які, як правило, виготовляють з крохмалю або целюлози.

"На сьогодні їхня ціна вища, ніж класичного пакету, який ми з вами звикли використовувати. Але я впевнений в тому, що ті потужності з виробництва упаковки, які зараз є в Україні, вже почали перебудовуватися", - сказав чиновник.

За його словами, з кожним днем собівартість таких біорозкладаних пакетів буде знижуватися, так як буде з'являтися певна конкуренція на ринку.

Коли заборона набуде чинності, українців не штрафуватимуть за використання пластикових пакетів-покарання торкнуться тільки бізнесу. Перший штраф - від 1700 до 3400 грн, а за повторне порушення доведеться заплатити від 3400 до 8500 грн.

У грудні минулого року екологічний комітет Ради остаточно підтримав законопроект, який передбачає штрафи за використання пластикових пакетів.

Депутати Верховної Ради заборонили використання пластикових пакетів в Україні. "За" проголосували 297 народних депутатів під час пленарного засідання 1 червня.